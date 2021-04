S udílením filmových cen si hlavu nelámal: Vítěz Anthony Hopkins (83) zmeškal videohovor. Zrovna maloval obraz

Anthony Hopkins Profimedia.cz

Anthony Hopkins (83) se zapsal do historie jako nejstarší herec, který zvítězil v kategorii hlavní mužská role při udílení britských televizních cen BAFTA. Vítězství si vysloužil za výkon ve filmu The Father.

Ceny se udílely virtuálně a všechny překvapilo, že se herec na obrazovce při vyhlašování neobjevil. V hotelovém pokoji ve Walesu měl totiž jiné věci na práci. Zrovna maloval obraz.

Anthony přiznal, že ani nezaregistroval, že zvítězil. Dozvěděl se to až od příbuzných, kteří slavnostní předávání sledovali. „Je to skvělé, nikdy by mě nenapadlo, že tohle vyhraji. Jsem ve stejné životní fázi, kterou zobrazuje film. Je to silný snímek,“ okomentoval výhru později.

„Seděl jsem si tu a maloval, když jsem zaslechl jásot z vedlejšího pokoje. Myslel jsem, že tam sledují fotbal,“ pobavil.

Anthonyho cenu převzal scenárista snímku Florian Zeller. Mezi nominovanými byl i zesnulý Chadwick Boseman za bravurní výkon v dramatu Ma Rainey – matka blues a mnoho lidí předpokládalo, že cena připadne jemu. ■