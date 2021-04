Společné chvíle s dcerou si naprosto užívá: Bohuš Matuš se ale ještě bojí být s malou Natálkou déle sám

Bohuš Matuš s dcerkou Natálkou Super.cz

„Jsem strašně nadšený, i když někdy méně vyspalý. Musím ale Natynku hrozně pochválit a Lucku taky, skvěle se stará. Opravdu koukám,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který je na svou rodinku pyšný. „Natynka je moc hodná a milá. Nepláče, nechá nás vyspat, někdy spinká i třeba do 12, jsme strašně spokojení a šťastní a je to takový příjemný pocit,“ prozradil Bohuš Matuš.

Dokonce ovládá všechno kolem miminka, být delší dobu jen se svou malou dcerkou se ale ještě bojí. „Byl jsem s ní zatím jen chvilinku sám. Ale všechno zvládám. Umím přebalovat, krmit a věnovat se jí. Myslím, že kdyby to bylo na celý den nebo několik hodin, tak bych měl strašný strach, protože Lucinka je s Natálkou každou sekundu a furt se jí věnuje a opravdu ji za to obdivuji,“ svěřil se nám zpěvák, kterého jsme potkali na kostýmové zkoušce muzikálu Láska nebeská.

Do divadla Bohuš Matuš svou holčičku ještě ukázat nepřinesl, a to kvůli pandemii koronaviru, jak se ale situace zlepší, tak to plánuje. „Určitě ji vezmu, až bude trochu větší a až opadne ten koronavirus, bojím se, aby jí nic nebylo, holky jsou pořád doma a nikam je netahám. Snažíme se všechno dodržovat a respektovat,“ dodal Matuš. ■