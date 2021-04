Před 40 lety nalezl slavný zpěvák (✝30) smrt ve vodách Dunaje. Otazníky nad tragickou událostí přetrvávají

Jiří Schelinger Profimedia.cz

Johnny Hallyday z Nuslí

Jako syn učitele hudby se Jiří Schelinger (6. 3. 1951 – 13. 4. 1981) mohl stát váženým hráčem na klasickou kytaru. Jenže jeho kytarovým bohem byl Brian Jones (✝27) ze skupiny Rolling Stones, a tak bylo všechno jinak. Učňák, ze kterého měl vyjít jako instalatér, nedokončil. Chtěl se věnovat hudbě naplno a k tomu výuční list nepotřeboval.

Jeho první kapelou, kterou založil ještě na základní škole, byli Nothing But Nothing. Když byl v pubertě, říkalo se mu Nuselský Hallyday, protože po Praze chodil s kytarou pověšenou na krku. Později mu přezdívali také Sluníčko, protože se neustále smál. Někdy ho ale titulovali Peri Hovado, protože když si přihnul, dělal psí kusy.

Průkopníci hardrocku

Postupem času vystřídal několik kapel, na nějaký čas zakotvil ve skupině Faraon Karla Šípa (75) a v roce 1973 přešel k Františku Ringu Čechovi (77), který chtěl v muzice trochu přitvrdit. V roce 1977 nahráli první hardrockové album v Československu nazvané Hrrr na ně…, které nabídlo na tehdejší dobu deset odvážných skladeb. Mezi nadšenými fanoušky rezonovaly hlavně Kartágo a Lucrezia Borgia. Zato dobová kritika skřípala zuby. To ale muzikanty neodradilo a o dva roky později vzniklo o něco akustičtější a přemýšlivější album Nám se líbí.

F. R. Čech z kapely v polovině roku 1980 odešel a Schelinger poté už s vlastní skupinou připravoval sólové album s názvem Zemětřesení. Realizaci ale zmařilo jeho předčasné úmrtí, od něhož v těchto dnech uplyne 40 let.

Zpěvák odjel v dubnu 1981 do Bratislavy, kde měl natočit na playback svůj filmový hit Což takhle dát si špenát. Po natáčení v televizním studiu šel se známými do vinárny. Jeho cesta zpět do hotelu vedla po Starém mostě přes Dunaj a on se z nějakého důvodu rozhodl, že z něj skočí do vody. Spolu s ním skočil i další muž, jenže tomu se podařilo zachytit se o bóji. Schelingerovo tělo bylo ale nalezeno až 7. května u osady Bodíky v okrese Dunajská Streda.

Osudná frajeřina?

Proč se zpěvák rozhodl skočit, nebylo nikdy uspokojivě vysvětleno. Podle jedné verze se nechal vyhecovat partou mladých lidí. Podle další šlo o promyšlenou konspiraci ze strany StB spojenou s úkladnou vraždou – komunistický režim si chtěl tímto způsobem vyřídit účty s populární osobností, která se začala vzdalovat ideálu socialistické hudební hvězdy. Někteří lidé se zase domnívali, že Schelinger měl v úmyslu doplavat do Rakouska, jiní tvrdili, že chtěl spáchat sebevraždu.

Je ale třeba zmínit i to, že v Praze zpěvák občas lezl po hrazení Karlova mostu nebo šplhal po kominických lávkách – prý aby viděl lépe na hvězdy. Krkolomné kousky měl tedy v krvi. Jiří Schelinger po sobě zanechal dceru Andreu.

Během krátké kariéry stačil nahrát pět dlouhohrajících desek a dvacet singlů. Jeho náhlého odchodu ve věku, kdy měl před sebou ještě celý život, želely tisíce fanoušků. Mimochodem, smrt utopením potkala rovněž zpěvákova idola Briana Jonese. I ta byla obestřena řadou otazníků a také v jeho případě se spekulovalo, že mohl být zavražděn. ■