Snacha královny popsala odchod prince Philipa (✝99): Takhle by si to pro své blízké přál každý, říká

Sophie, hraběnka z Wessexu s dcerou Louise Profimedia.cz

„Víte, že to jednou přijde, ale když na to dojde, zanechá to ve vás obrovskou díru,“ říká skupince truchlících před kaplí. Video zveřejnil britský Daily Mail.

„Bylo to velmi pokojné, jako by ho někdo vzal za ruku a vydal se pryč. Velmi, velmi klidné. Což pro své blízké chcete, není to tak?“ popsala Philipův odchod.

„Myslím, že je to mnohem snazší pro dotyčného než pro pozůstalé. Všichni tu sedíme, hledíme jeden na druhého a cítíme se hrozně,“ dodala.

K hraběnce se připojil i manžel, princ Edward a dcera Louise. A i vévodův nejmladší syn se rozhodl promluvit s médii. „Byl to trochu šok. Jakkoliv se na situaci snažíte připravit, stejně vás to rozerve. Snažíme se s tím nějak vyrovnat,“ sdělil ITV.

Princ Andrew, který se mše také účastnil, pak popsal královninu ztrátu jako „velkou díru v srdci, kterou už nic nezaplní“. Dodal, že se jí všichni členové rodiny snaží být co největší oporou.

„Byl to pozoruhodný muž. Miloval jsem ho. Byl tak klidný. Vždycky jste za ním mohli se vším přijít. Přišli jsme o dědečka národa,“ popsal svého otce. ■