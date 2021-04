Sexy herečka reagovala na uniklou fotku Khloé Kardashian, kterou neměl nikdo vidět: Televizní hvězdy se nezastala

Kate Upton Profimedia.cz

Když minulý týden obletěla svět fotka Khloé Kardashian (36), která neměla spatřit světlo světa, vyvolalo to silné reakce. Televizní hvězda se k věci vyjádřila s tím, že její postavu celý život kritizovali, a proto se necítí na to sdílet neupravené fotky.

Některé celebrity jí vyjádřily podporu, objevili se ale i kritici. Modelka a herečka Kate Upton (28) se rozhodla k věci vyjádřit ve svých Instastories a má na věc jasně vyhraněný názor.

„Začněme uctívat svá těla a přestaňme je měnit, abychom vytvořily nerealistické standardy,“ vyzvala všechny ženy a doplnila poděkování autorovi článku na portálu Betches, který hodnotí kauzu jako velmi smutnou.

V článku například rozebírá, že je Khloé zastánkyní pozitivního vnímání ženského těla, což prezentuje i v kampaních vlastní oděvní značky Good American, ale kritizuje ji, že pokud jde o její tělo, skutek utek. Retušuje si fotografie, používá filtry a odmítá sdílet neupravené snímky.

Z klanu slavných sester Khloé prošla v průběhu let největší proměnou a mnozí ji hatují, že jí k současnému vzhledu dopomohli šikovní plastičtí chirurgové a nemá to s tzv. body positivity co dělat. Khloé žádné zákroky nikdy nepřiznala.

Advokátkou za pozitivní vnímání ženského těla je právě i Upton, kterou zvolili v roce 2018 nejvíc sexy ženou světa. Křivky má sice jako bohyně, ale také si kvůli nim v minulosti vyslechla své.

„Zkoušela jsem všemožné diety, abych splnila něčí představy, ale nakonec mi došlo, že je to nereálné. Tohle je prostě tvar mého těla,“ uvedla v rozhovoru pro Glamour v roce 2016.

„Tam, kde jsem vyrůstala, se cenilo, když měly ženy křivky. Mátlo mě, že to někdo vnímal negativně. Kromě toho, když jsem začala pracovat, modelingové nabídky se mi jen hrnuly,“ dodala Kate, která se už třikrát objevila na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. ■