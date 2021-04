Vévoda z Edinburghu (✝99) si několik týdnů před smrtí nechal zavolat Charlese: O čem mluvil s budoucím králem Británie?

Philip předal Charlesovi, co měl na srdci. Profimedia.cz

Krátce před svou smrtí vévoda z Edinburghu (✝99) pobyl v nemocnici. Po 28 dnech a operaci srdce se pak vrátil do Windsoru, ale ještě předtím si nechal k nemocničnímu lůžku zavolat svého nejstaršího syna, aby mu předal, co měl na srdci.

Emotivní konverzace se točila kolem královny, vévoda apeloval na Charlese (72), aby jí byl oporou, a monarchie, píše Robert Jobson, komentátor a autor knihy Prince Philip's Century: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh.

Mezi Philipem a Charlesem v minulosti panovaly nějaké neshody, byly dokonce doby, kdy spolu museli komunikovat formou dopisů, protože konverzace vždy vyústily v hádky. V posledních letech si ale byli velmi blízcí, a speciálně pak v uplynulých měsících.

„V posledních letech dokázali více akceptovat názory toho druhého,“ nechal se slyšet Jobsonův zdroj. „Vždycky se měli moc rádi, ale více se vzájemně respektovali.“

Neshodovali se sice v otázkách náboženství nebo dokonce životního prostředí, ale oba věřili, že upřímnost a otevřenost posílí komunity a prohloubí porozumění.

„V posledním roce si byli blíž než kdy jindy,“ dodal zdroj. Charles byl s otcem v neustálém telefonickém kontaktu, naposledy pak svého „papa“ viděl v úterý, několik dní před jeho skonem.

Princ Philip podle zdrojů tušil, že se úplně nezotaví, a chtěl zemřít ve své posteli za zdmi Windsoru. Zemřel v pátek v ranních hodinách ve věku 99 let. ■