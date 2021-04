Svateb se bojí, ale před oltář se stejně postavila: Hvězda seriálu Polda se předvedla jako netradiční nevěsta

Jitka Sedláčková Foto: Super.cz/TV Prima

V jednom z rozhovorů herečka prozradila, že není velkou fanynkou sňatků. „Svateb se bojím, mám pocit, že bych se zavázala a že bych se pak musela smluvně rozvazovat, což se mi úplně nechce,“ řekla pro Showtime.

Jitka má v poslední době nejeden důvod k radosti a celá září. Nejenže se brzy stane babičkou, ale v jejím životě je také nový muž. Herečka dokazuje, že na lásku není pozdě v žádném věku. „Jsem zamilovaná. Chtěla bych říct, že nic nekončí, žena i muž mohou být zamilovaní kdykoliv, a pokud se cítí na všechny úkony související s láskou, tak proč ne,“ rozesmála se.

V divácky úspěšném seriálu je jejím vyvoleným herec Ondřej Pavelka v roli majora Fišera, se kterým si užila vcelku netradiční veselku. Od oltáře odcházela v neobvyklé obuvi a na hlavě měla věneček, který byl vytvořen z vánoční výzdoby.

„Byla jsem velmi spokojená se šaty, ke kterým jsem dostala bílé Martensky. Když jsem to v tu chvíli viděla, smála jsem se, ale řekla jsem, že v tom půjdu. K Vandě to patří. Je to hostinská, ale kdybych se vdávala já, šla bych úplně jinak oblečená,“ přiznala herečka. ■