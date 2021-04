Vévoda Harry se chystá do Británie na pohřeb prince Philipa (✝99): Doprovodí ho i těhotná Meghan?

Princ Harry s vévodou z Edinburghu Profimedia.cz

Vévoda ze Sussexu (36) dorazí do Británie na pohřeb svého dědečka, prince Philipa (✝99). V sobotu večer to potvrdil Buckinghamský palác. Na rodnou půdu tak vkročí poprvé od doby, co se s manželkou Meghan (39) zřekli rolí v královské rodině.