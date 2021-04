Milan se do pořadu přihlásil poté, co se zamiloval do své klientky Terezy. Foto: Super.cz/Archiv M.Bendy/TV Markíza

Vzájemná chemie se projevila hned: Český účastník slovenské Svatby na první pohled prozradil detaily svatební noci

Jak jsme již informovali, ve slovenské verzi show Svatba na první pohled pořádně zamíchal kartami český fitness trenér Milan. Přihlásil se až v průběhu natáčení a to proto, že se zakoukal do své krásné slovenské klientky, která si k němu na tréninky přišla kvůli účasti v show vylepšit figuru. Jak Milan prozradil Super.cz, svou vyvolenou si nakonec opravdu vzal.

Jako první musel podstoupit testy kompatibility, které dopadly podle očekávání. Zádrhel nastal v momentě, kdy produkci došlo, že by se mohlo jednat o porušení pravidel, protože show má spojit dva lidi, kteří se nikdy neviděli. Majitel licence dal nakonec této lovestory zelenou a Milan s Terezou stanuli před oltářem, kde si řekli ano. Poprvé nahoře bez. Hvězda show Svatba na první pohled Natálka se svlékla a ukázala silikonové čtyřky „Z mé strany byla při svatbě určitě nervozita. Kdyby to nevyšlo, tak je to pořádný trapas. Myslím, že Terka to měla podobně, když toho bylo na ni přes den tolik,“ řekl Super.cz sympatický trenér. Dle ukázek z blondýnky opadl prvotní šok i nervozita za pár hodin a vášeň nabrala na intenzitě hned první svatební noc. <br> „Terka mi při rozhovoru otevřeně řekla, že jsem přesně její typ. Asi proto jsme svoje city neskrývali a chemie byla mezi námi obrovská,“ vzpomíná na svatební den Milan. „Po vypnutí kamer jsme si dlouho povídali, smáli se a byli jsme oba rádi jeden za druhého...,“ ostýchavě tajnůstkaří. Zamilované hrdličky mají za sebou i svatební cestu, kterou si Milan nemůže vynachválit. „Produkce nemohla vybrat lepší místo pro líbánky, než jsou Maledivy! Myslím, že to je jedno z nejromantičtějších míst, kde prostě chcete trávit čas s partnerem,“ dodává. ■

Fotogalerie 3 fotografie » Milan Benda se do Svadby na prvý pohľad přihlásil, protože se v práci zamiloval do své klientky. ■ Foto: TV Makríza Terezu si nakonec opravdu vzal. Za sebou už mají svatební noc i líbánky. ■ Foto: TV Makríza "Jsme vášniví a energičtí," popisuje sebe a blondýnku Milan. ■ Foto: Archiv M.Bendy