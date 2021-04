Takhle vypadá manželka (41) Davida Hasselhoffa (68) ve sportovním: Klidně by taky mohla dělat plavčici

Hayley Roberts Profimedia.cz

Za legendárního herce se provdala v roce 2018 během okázalého obřadu v Itálii.

„Hrozně dlouho jsem si myslel, že bych si ji neměl brát, protože je o tolik mladší. Nechtěl jsem ji ochudit o potěšení ze založení rodiny nebo společného stárnutí. Jsme spolu už sedm let a tolik nám to klape. Uvědomil jsem si, jak moc Hayley miluji a že je neodmyslitelnou součástí mého života,“ uvedl tehdy pro OK! magazín herec.

Svou v pořadí třetí ženu poznal v roce 2011, když dělal porotce v talentové soutěži Britain's Got Talent. Hayley ho v obchodě požádala, jestli by se s ní nevyfotil. A ještěže to udělala. ■