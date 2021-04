Tohle vás chytí za srdce: Výměna manželek se Stropnickým a Krejčíkem má nečekaně dojemnou dohru

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík Herminapress

„Sám je jedináček, děti by moc chtěl a trochu jsem doufal, že změní názor - jenže on to setsakramentsky dobře zvládnul a názor nezměnil. Šest dětí prý není potřeba, ale tři klíďo. Tak tohle neklaplo,“ vtipkoval po odvysílání syn diplomata Martina Stropnického (64).

Poté, co Daniel zvládl péči o děti na výbornou, už nepochybují ani diváci, že by byl dobrým tátou. V komentářích na sociálních sítích pořadu několikrát zaznělo, že by sympatickému páru adopci moc přáli. České zákony to ovšem zatím neumožňují.

Výměna manželek, které se zúčastnili Matěj Stropnický a Daniel Krejčík

TV Nova

Jejich účast v reality show má jednu milou dohru. Herce oslovila skrze email devítiletá Ema z dětského domova.

„Tety nám pouštěly v televizi Výměnu manželek s tebou a manželem a pak jsme se o tom bavili. Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože ses mi moc líbil,“ napsala holčička, která Dana dojala. O dopis se podělil veřejně na svých sociálních sítích.

„Mám ráda koně, psy, papoušky a možná i divadlo, ale to nevím, protože jsem tam nikdy nebyla. Vím, že dva kluci si nás nemůžou vzít, ale napadlo mě, že jestli pořád chcete dítě, možná bych se mohla u tet přimluvit. Nevadilo by mi, kdybyste si mě vybrali,“ pokračuje odhodlaná dívenka.

Daniel neskrývá, že dopis zacloumal s jeho emocemi a přiznává, že po jeho přečtení se v něm odehrálo něco silného. „Odepsal jsem jí, že mám papoušky taky rád, že jméno Emma se mi pro holčičku vždycky líbilo, a že tam tetám zavolám. Někdy jsou chvíle, kdy se vyplatí jít osudu naproti. Odvážná. To je hezký,“ reaguje na dopis Krejčík. ■