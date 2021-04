Tahle éterická kráska je dcerou hvězdy Sněženek a machrů: Sympatická Leeloo chce prorazit jako zpěvačka

Jana Koptová alias Leeloo Super.cz

„Vůbec si to nepřáli, chtěli, abych byla třeba doktorka, protože z máminy strany máme doktory a právníky. Šla jsem na zpěv, a nakonec se s tím smířili,“ svěřila se Super.cz Leeloo, která letos maturuje a za dva roky zakončí konzervatoř absolutoriem.

Co říká na její tvorbu hlava rodiny Václav Kopta? „Táta to většinou slyší, až když je to hotové, a řekne k tomu svůj komentář, zatím je spokojený,“ usmívá se plavovláska.

Éterická zpěvačka a studentka zatím neví, kam se její kroky uberou po škole. Záleží, jak se jí zadaří v hudebním průmyslu. „Plánovala jsem jít na vysokou školu, třeba i do zahraničí, ale vzhledem k tomu, co se teď děje, to zatím moc nevidím... Uvidíme, jestli se rozhodnu pro vysokou školu nebo studia nechám a taky, jak se mi bude dařit v hudební kariéře,“ prozradila nám dále.

Jana alias Leeloo pochází z talentované rodiny, kromě tatínka je velmi známý také její zesnulý dědeček, textař a scenárista Pavel Kopta, který psal texty například šansoniérce Haně Hegerové (✝89). Jana přiznává, že se na škole kvůli známému jménu setkala i s negativními reakcemi.

„Koukali na mě trošku jinak, ale pak zjistili, že rodiče s tím nemají nic společného, prostě si za tím jdu doopravdy sama a poznali, že mě k tomu rodiče netahají. Už je to podle mě v pohodě,“ vzpomíná. Její rodiče se dali dohromady na konzervatoři, a to v pouhých 17 letech. Našla si i Leeloo mezi spolužáky lásku? „Jsem v holčičí třídě, máme tam dva kluky, takže výběr úplně nemám. Na lásku na konzervatoři to zatím nevypadá,“ dodává s úsměvem. ■