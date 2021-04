Se třetím manželem to vyšlo: Hvězda Americké krásy se stala ve 42 letech poprvé maminkou

Mena Suvari Profimedia.cz

„Miminku i mamince se daří dobře,“ potvrdil hereččin mluvčí magazínu People. Suvari se svěřila v lednu, jaké vybrali synkovi jméno. Pojmenovali ho po manželově předčasně zesnulém otci.

Svého třetího muže poznala v roce 2015 při natáčení hallmarkového filmu I'll Be Home For Christmas. Tajně se vzali o tři roky později a loni v říjnu oznámili, že se stanou rodiči.

Proces snažení o dítě pak popsala v rozhovoru pro People. „Je mi 41, a to se předpokládá, že už jste jednou nohou v hrobě,“ nechala se slyšet a přiznala, že se jim zezačátku počít nedařilo.

V momentě, kdy si řekla, že to vzdá, se její tužby naplnily. „Nejdřív jsem si myslela, že je to jet lag, protože jsem na to citlivá, ale pak se objevily další příznaky. Bylo to velké překvapení. Úplný zázrak.“

Mena je vdaná potřetí, první manželství s o 17 let starším Robertem Brinkmannem vydrželo pět let, rozvedli se v roce 2005. Druhý sňatek se Simonem Sestinem skončil v roce 2012 a trval pouhé dva roky. ■