Tohle jsou jedni z nejpohlednějších sourozenců v Česku: O těchto mladících ještě hodně uslyšíme

Díky stejným rysům a účesu vypadají jako dvojčata. Foto: Benedikt Renč/Esquire

„Focení pro Esquire bylo rozhodně jiným zážitkem, než na co jsem byl doposud zvyklý. Měl jsem poprvé možnost vyzkoušet si za jeden den mnoho outfitů. Fotograf Ben Renč a stylista Filip Vaněk jsou dvojka, se kterou se celý den pracovalo rychle, naplánovaně, a hlavně s humorem. Takovéto focení bych opravdu uvítal i častěji, skvělá energie a krásný výsledek,“ komentoval svůj poslední počin Sebastian.

Pro jeho bratra Maxe to byla první takto velká příležitost před objektivem fotoaparátu. „Jsem vděčný za to, že moje premiéra byla pro takový prestižní titul. Měl jsem tudíž rozmanité představy a očekávání. Fotili jsme společně s bráchou, který má již větší zkušenosti, a díky němu jsem byl víc v klidu. Hned jak jsme se poznali s Benem a Filipem, věděl jsem, že to bude stát za to. V průběhu celého focení, střídání outfitů a lokací, které zabralo půl dne, panovala uvolněná atmosféra, nekonečné hory vtipů a srandy. Jelikož také fotím, bylo mi velikou ctí pozorovat Bena při práci. Také vztah Filipa k oblečení byl obdivuhodný. Na konci dne jsem nebyl vůbec unavený, právě naopak. Děkuji za tuto úžasnou příležitost,“ říká Max. ■