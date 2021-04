Kendy a Šafránek z Básníků se opět sešli před kamerou. Pavel Kříž je tentokrát za neuvěřitelného záporáka!

Pavel Kříž a David Matásek se opět sešli před kamerou. Video: FTV Prima

Tentokrát se potkali v seriálu Polda, kde hraje hlavní roli David Matásek (komisař Michal Bříza). A Kříž se tentokrát proměnil v ukázkového záporáka. „Hraje neuvěřitelného sviňáka, muže peněz, a Pavel to zvládl moc fajn. Dokonce se mě štáb pokoušel překvapit, neřekli mi, že tam bude, a až ve chvíli, kdy mi přišly dispozice na natáčení, se to provalilo,“ prozrazuje David Matásek, který se se svým kamarádem vídá mimo kamery celkem často.

„My jsme chtěli, aby Pavel hrál už v té minulé sérii střelce, který mě postřelil, ale to se bohužel z časových důvodů nepovedlo. To byla škoda, ale vynahradil si to alespoň teď.“ A oba jsou za to moc rádi.

Kříž se v seriálovém ději zamotá do vraždy majitele hospody, kde pracuje Vanda v podání Jitky Sedláčkové. Ta majiteli dluží peníze a ráno se navíc objeví v cizí posteli vedle zavražděného. Nic si nepamatuje a z místa činu v šoku uteče. „Bylo pro mě zvláštní přistoupit na to, že se něco takového může stát. Příběh je velice reálný a to, že by mě někdo uspal a probudila bych se kousek od mrtvoly… Přemýšlela jsem, že se to ale klidně může kdykoli stát,“ naznačuje příběh herečka, která si spolupráci s kolegy na place nemůže vynachválit. ■