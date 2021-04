Dokonalá rodinná dovolená v krásné přírodě s dětskými parky přímo u Wellness hotelu Vista

Hledáte perfektní dovolenou s dětmi v Česku? Snažíte se najít něco výjimečného? Wellness hotel Vista na Dolní Moravě je nejlepší volbou. Zážitkové dětské parky v srdci horské přírody si vaše děti zamilují. Garance pobytu je samozřejmostí.

Dokonalá rodinná dovolená ve Wellness hotelu Vista

Sníte o netradiční, pohodové, a přitom aktivní dovolené s dětmi? Přijeďte se projet na Mamutí horské dráze, vyrazte na kole na traily ušité na míru dětem i juniorům, vystoupejte lanovkou na Stezku v oblacích, ze které jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Rodina zde najde vše, co potřebuje. Můžete zde strávit úžasné chvíle o víkendu i týdenním pobytu a pořád bude co objevovat. A až budete chtít chvíli jen odpočívat, vyrazte na piknikovou stezku. Na recepci hotelu si vyzvednete připravený koš, ve kterém pro vás bude pečené kuře, víno, deka a spousta maličkostí, které se na výletě budou hodit.

Pohodová rodinná dovolená na českých horách. Děti vědí, který rodinný hotel je nejlepší

Hotel Vista

Hop do Mamutíkovy louže – novinka letošního léta

Mamutíkův vodní park letos v létě opět nafoukne své herní pole. Novým epicentrem vodní zábavy se stane obří Mamutíkova louže, která pobaví a zchladí nožky malým vodomilům i jejich rodičům. Pro ty nejmenší, kterým bude louže ještě velká, je určena hravá řeka. Bezpečná hloubka vody jen po kotníky bude skvělým místem pro celodenní šplouchání a skákání do vody z kamenného chodníčku.

Děti se mohou seznámit se životem ve včelích úlech

FOTO: Hotel Vista

Být malým včelařem, pěstitelem bylinek nebo permoníkem ve štole?

Od pondělí do neděle si mohou děti vybírat z témat programů hotelu jako je výroba domácího másla či mateřídouškové limonády. Seznámí se s životem ve včelích úlech a ve skutečných včelařských oblecích navštíví úly s včelami, které obletují místní horské stráně. Kromě ochutnávání medových dobrot si děti vyzkouší také tvoření výrobků z vosku nebo se vypraví za pokladem do jeskyně horského ducha Stamichmana, strážce zdejších hor.

Animační program promění děti v malé kouzelníky s vůněmi

FOTO: Hotel Vista

Malí kouzelníci s vůněmi

Hotelový příběh a programy pro děti oslní svou propracovaností všechny rodiny s dětmi nejen na čerstvém horském vzduchu. Děti se promění v malé kouzelníky s vůněmi a vytvoří si vlastní esenci namíchanou ze stoprocentně přírodních éterických olejů. Animačních programů je však celá řada. Pro děti jsou připravené hry, soutěže, kreativní dílničky, pohybové aktivity, ale i čtení na dobrou noc.

Vzdálenost dětských zábavních parků je komfortní a lehce dostupná

FOTO: Hotel Vista

Dětské zážitkové parky

Velmi oceňovaná a komfortní je lehce dostupná vzdálenost dětských zábavních parků a atrakcí od hotelu. Na děti čeká oblíbený Mamutíkův vodní a lesní zážitkový park s dětským lanáčkem, pískový svět, dvoupatrový obří mamut s nejdelší skluzavkou ve tvaru chobotu na světě, letní tubing, bobová dráha. V ceně pobytu jsou již pro ubytované hosty zahrnuty vstupy do těchto zábavních parků. ■