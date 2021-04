OBRAZEM: Nejhezčí okamžiky prince Philipa (✝99) a královny Alžběty II. Po boku si byli 73 let

Princ Philip se dožil uctyhodných 99 let. Profimedia.cz

Princ Philip (✝99) byl oporou královny Alžběty II. (94) po celou dobu jejich 73 let trvajícího manželství. Vévoda zemřel doma ve Windsoru v úctyhodném věku 99 let. Poté, co byl kvůli potížím se srdcem 28 dní hospitalizován, tak mohl strávit poslední dny s milovanou manželkou.