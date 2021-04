Luxus s výhledem na Washington. Tady bydlela Kamala Harris, než se stala viceprezidentkou USA

Kamala Harris prodává druhou nemovitost za poslední dva měsíce. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Byt má necelých 158 metrů čtverečních, dvě ložnice, dvě koupelny, kuchyni s jídelnou, obývací pokoj... Rezidenti mají k dispozici střešní terasu, střešní bazén, posilovnu a další volnočasové prostory.

Od prezidentských voleb 3. listopadu došlo ke zpřísnění bezpečnostních opatření budovy. Obyvatelé domu například musejí před vjezdem do garáží vypnout motor a nechat vůz zkontrolovat policejními psy, stejně tak všechny zásilky musejí projít kontrolou.

Od inaugurace Harris a její manžel Douglas C. Emhoff pobývali v Blair House, v prezidentském domě pro hosty, naproti Bílému domu, minulý týden se přestěhovali do zrenovované rezidence Number One Observatory Circle, jež je součástí U.S. Naval Observatory. Jde o tradiční sídlo viceprezidentů.

Manželé vlastní ještě nemovitost v Los Angeles. ■