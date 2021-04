Euforie a hurónský řev u televizní obrazovky: Reakce Davida Prachaře na gól Slavie v síti Arsenalu vás dostane

David Prachař se radoval z vyrovnávací branky Slavie. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Instagram J. Prachaře

Vyrovnávací gól Tomáše Holeše v prvním čtvrtfinálovém zápase Evropské ligy přišel v nastaveném čase. Jako kdyby to tušil, natáčel Jakub Prachař poslední okamžiky zápasu na svůj telefon. Zachytil tak i obrovskou euforii a řev svého táty Davida po vyrovnávací brance.

Prachařovi slaví vyrovnávací gól Slavie.

„Góóól, je to taaam, panebože, panebože, panebože,“ ječí na plné kolo nadšený herec, který zápas sledoval ve slávistickém dresu a s klubovou šálou na krku. Jen škoda, že se kvůli koronavirovým restrikcím hrají zápasy bez diváků, to by byla teprve radost, kdyby na stadionu londýnského Arsenalu mohli slavit osobně! ■