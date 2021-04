Nyklová z Ulice slaví 75. Ve své době patřila k sex symbolům a nebála se ani odvážných scén

Jaroslava Obermaierová v dramatu Souhvězdí Panny (1965) Foto: reprofoto Souhvězdí Panny

Odvážná scéna hned napoprvé

Lví podíl na tom měla její první velká role v romantickém dramatu Souhvězdí Panny (1965), ve kterém se objevila i v odvážné milostné scéně. Naštěstí ji točila se svým tehdejším partnerem Josefem Čápem (✝55), což ji částečně zbavilo ostychu. „Měla jsem z toho trému, ale taky štěstí na režiséra Zbyňka Brynycha a kameramana, kteří to udělali tak, abych se cítila dobře. Navíc to bylo s mým tehdejším chlapcem Pepíčkem Čápem. Myslím, že ho do té role pan Brynych obsadil záměrně, aby mi to usnadnil,“ vzpomínala herečka v Českém rozhlase. Mimochodem, za tuto scénu dostala k honoráři příplatek 400 korun.

Na stříbrném plátně se tak Obermaierová objevila v éře slavné čs. filmové vlny. Během kariéry měla také možnost točit s mnoha velkými režiséry – kromě Zbyňka Brynycha (✝68) to byli například František Vláčil (✝74), Jaromil Jireš (✝65), Karel Kachyňa (✝79) či Otakar Vávra (✝100). Zahrála si například v Jirešové Žertu (1968), Vávrově Kladivu na čarodějnice (1969) nebo Vláčilově Dýmu bramborové natě (1976).

S rolí Blanky neměla problém

A pak tu byla samozřejmě televize. Do divácké paměti se Obermaierová zapsala především jako Blanka Mutlová, která se v pověstném propagandistickém seriálu 30 případů majora Zemana (1974 - 1979) stane druhou manželkou hlavního hrdiny. Roli dostala rovnou, aniž by tušila, o jak rozsáhlý projekt se jedná.

S postavou neměla herečka žádný problém. Později řekla, že pro ni byla jak šitá na míru a vyhovovala jí i proto, že se díky ní zviditelnila. Navíc si přišla na velmi slušné peníze: objevila se v osmi dílech a za každý dostala 5000 korun. Jen pro srovnání, v divadle brala tehdy zhruba 2000 Kčs měsíčně.

Milované divadlo

A propos divadlo: po absolutoriu na DAMU nastoupila Obermaierová do divadla v Kladně, kde vytvořila velké ženské postavy v inscenacích Noc na Karlštejně, Radúz a Mahulena, Manon Lescaut nebo Romeo a Julie. Po dvouletém angažmá přešla v roce 1970 do pražského Divadla E. F. Buriana, a i zde ztvárnila celou řadu zajímavých rolí. Když divadlo v roce 1991 zavřeli, začala spolupracovat s dalšími scénami. Diváci se s ní mohli setkávat mj. v Divadle pod Palmovkou, Divadle Broadway či v Divadle U Hasičů aj.

Rozvod? Můj nejšťastnější den!

Na muže Jaroslava Obermaierová štěstí neměla. O jejich přízeň sice nikdy nouzi neměla – několik let randila například s kolegou Michalem Pavlatou (✝71) –, ale své jediné manželství uzavřela s Richardem Čechem. Po narození syna Jaroslava (41) se jejich vztah začal hroutit, protože manžela rodičovské povinnosti nezajímaly, nebavilo ho být doma a pomáhat s miminkem, navíc byl samý flám.

Po dvou letech společného života se rozvedli a herečka zůstala na všechno kolem dítěte sama. Neměla ani babičky, které by jí občas vypomohly s hlídáním. Bývalý manžel o syna nejevil zájem a na štíru byl i s posíláním výživného. Obermaierová si ale dokázala se vším poradit sama a dnes říká, že rozvod byl nejšťastnějším dnem jejího života. Muži už v jejím srdci nemají místo – až na jedinou výjimku, a tou je syn.

Herečka, která v těchto dnech oslaví půlkulatiny, dnes žije hlavně na milované chalupě u Zruče nad Sázavou a do pražské garsonky jezdí, jen když musí kvůli práci. Do rodiny jí před časem přibyl nový parťák: čivava Vašík, díky kterému má každý den o zábavu postaráno. ■