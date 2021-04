Takhle jste ho na obrazovce neviděli: Švihák Čenský si v nové roli zahraje šedesátníka, kterým se brzy stane

Jan Čenský Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Po seriálové roli lékaře, se kterou byl spjatý několik let, se vrhá na muzikál. Jan Čenský (59) se rozhodl přijmout novou pracovní výzvu a bude nejen hrát, ale i zpívat na jevišti. „ Čeká mě role šitá skoro pro mě. Je to zapšklý stařík, kterému je šedesát,“ svěřil se Super.cz herec, který sám brzy oslaví jubilejní narozeniny, a to 1. května.

„Myslím, že to do sebe zapadlo, že jsem si vybral a počkal jsem na tuhle práci,“ svěřil se oblíbený herec, který ještě do nedávna svůj věk neřešil. „Čísla jsem vůbec neřešil, když tam byla čtyřka, pětka, tak to bylo v pohodě, až ta šestka je zvláštní. Najednou, a nevím proč, tak jsem si říkal, že když jsem byl na škole, tak šedesátiletý stařec byl pro mě dědula v důchodu, a je to tady,“ řekl Čenský s humorem na kostýmové zkoušce v Divadle Broadway.

Vyzkoušel si hned několik převleků, ve kterých se objeví v muzikálu Láska nebeská na jevišti, chybět nebude ani oblek s kloboukem, ve kterém bude někdejší představitel pohádkových princů opravdový švihák. „Znám samozřejmě písničky Waldy Matušky, se kterým jsem se osobně setkal a měl jsem ho hrozně rád. Zdeněk Zelenka sestavil z jeho písní krásný příběh, je to nádherně seskládané a vymyslel to strašně hezky. A písničky tam prostě zapadnou,“ svěřil se Jan Čenský, který už se těší opět na prkna. ■