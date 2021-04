Z tlouštíka hvězda posilovny. Obézní Rus zhubl 90 kilo a pochlubil se transformací snů

Denis Shevchenko a jeho proměna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nezdravá kalorická strava a nulový pohyb. Tak přesně to stálo zatím, že stavební dělník z ruského Krasnodaru Denis Shevchenko (31) neustále tloustl. Když mu bylo 28 let, podíval se na sebe do zrcadla a byl naprosto znechucen. Vážil 181 kilogramů a celkem logicky se mu nelíbilo, jak vypadá.