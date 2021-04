Jako divoká šelma: Slavná herečka (55) na pláži ukázala svůj neojblíbenější vzor bikin

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

„Moje nejoblíbenější bikiny jsou konečně zase na skladě,“ napsala herečka k fotce, kde pózuje v leopardích plavečkách. Zvířecí vzory jsou jednoznačně jejími favority, vzhledem k tomu, že na fotce, kterou sdílela jen pár dní předtím, na sobě má jednodílné plavky také se vzorem divoké šelmy.

Hurley tráví veškerý karanténní čas v Británii se svou rodinou, kde i před pár dny oslavila narozeniny svého jediného syna Damiana. Její věrné kopii je už 19 let. Jak jim to společně slušelo na poslední dovolené, se můžete podívat v galerii.

I když se herečka ještě tu a tam objeví ve filmu, její poslední snímek Then Came You měl premiéru v loňském roce, tak je jejím hlavním živobytím plážová móda. Svou vlastní značku založila v roce 2005 a sama se stará o největší část propagace skrze vlastní dokonalé křivky. ■