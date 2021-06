Možná vám prodá dům nebo chalupu: Bendová je další herečkou, která si přivydělává v realitách

Alice Bendová není jen herečka. Super.cz

Práce v realitách zatím není a nejspíš hned tak nebude Aliciným hlavním zaměstnáním. Zatím ji primárně živí herectví a reklamní podpora na sociálních sítích. Co ukáže budoucnost, ale netuší. „Může to být určitá část mé celkové práce. Nikdy nevíme, co to bude,“ říká Alice Bendová.

Jako realitní makléřka začala si v době pandemie přivydělává také její kolegyně Barbora Mottlová nebo muzikálová herečka a zpěvačka Kateřina Klausová. ■