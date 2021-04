Alice Bendová se poprvé na kameru vyjádřila k obvinění z rasismu: Když má někdo ho*no na práci, řeší tohle

Pokud budu něco cítit, tak to napíšu zase, říká Alice Bendová. Super.cz

Ta zveřejnila fotografii z pláže znečištěné odpadky a plné lidí a video rozbouřeného davu v ulicích. Vzhledem k tomu, že se na fotce objevovali zejména Afroameričané, byla herečka nařčena z rasismu. „Nejsem rasista a nikdy nebudu, ale toto je dobytčinec a chování těchto lidí nemá nic společného se svobodou, slušností a láskou k ostatním,“ uvedla následně na vysvětlenou.

Požádali jsme Alici o komentář. „Je to taková bouře v náprstku, ani ne ve sklenici vody. Zařekla jsem se, že se k tomu už nebudu vyjadřovat a rozdmýchávat tuhle debatu. Ti, co mě znají, ale i ti, kteří mě neznají, mi psali zprávy a maily na podporu,“ řekla Super.cz herečka.

Podle ní výrok řešili hlavně lidé, kteří nemají nic smysluplnějšího na práci. „Občas se mi to zdá zbytečně zveličované. Když už máme h****o na práci, tak pojďme řešit tohle. Tohle, myslím, je ten důvod. Kdyby se každý zajímal o věci, které má dělat, tak by se tohle neřešilo,“ míní Bendová, která se ani po této zkušenosti nezmění a hodlá dál prezentovat názory, za kterými si stojí. „Vůbec se hlídat nebudu. Pokud budu něco cítit, tak to napíšu zase,“ dodala. ■