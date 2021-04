Další miminko ve světě showbyznysu! Krásná sestřička z Doktora Martina se stala dvojnásobnou maminkou

Gabriela Marcinková Michaela Feuereislová

Pochlubila je asi silné slovo, slovenská brunetka totiž nepatří mezi herečky, které by na sociálních sítích sdílely něco ze svého soukromí. O jejím těhotenství se fanoušci dozvěděli náhodou, a to díky fotce, kterou herečka umístila na sociální sítě hlavně v rámci pracovních aktivit v divadle. Sama brunetka přiznala, že to bylo poprvé, kdy skrze sociální sítě oznámila něco osobního.

Stejně tak si nechala pro sebe i porod a o narození synka dala světu vědět po více než týdnu. „Už 10 dní je na světě náš Jakub. Mám za sebou krásný porod, oba dva jsme zdraví a šťastní," prozradila pro televizi Markíza. Doma už má herečka skoro tříletou dcerku Emu, ke které nyní přibyl vytoužený sourozenec.

Gabriela Marcinková si zahrála i v mnoha filmech s českými herci. Kupříkladu ve snímku Šťastný nový rok nebo Důvěrný nepřítel, kde ztvárnila manželku Vojty Dyka (35). Diváci se na ni mohou těšit ve filmu Matky, který natočila s herečkou Sandrou Novákovou (38) a jejím manželem Vojtěchem Moravcem. ■