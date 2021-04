Takhle to sluší těhotné Patricii Pagáčové: Kdyby mi nerostlo břicho, tak o tom ani nevím, říká herečka

Patricie Pagáčová Super.cz

„Nemáme ještě vůbec nic. Díky tchyni máme aspoň dvě bodýčka, které jsme dostali. Přiznám se, že já to ještě moc neřeším a ani moc nehrotím, uvidíme, kdy mě okolnosti donutí,“ přiznala herečka s úsměvem Super.cz

Patricie vypadá v těhotenství skvěle a přesto, že za to dle svých slov vděčí šikovným rukám vizážistky, sama uznala, že se cítí dobře a miminko jí zatím nedává zabrat. „Musím to zaklepat, celé těhotenství probíhá úplně v klidu, ani jedinkrát jsem nezvracela. Kdyby mi nerostlo to břicho, tak o tom ani nevím,“ směje se blondýnka, kterou jsme vyzpovídali před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Slušelo jí to i na těhotenském focení, kterému se zprvu vyhýbala, nakonec ale kývla na nabídku své oblíbené fotografky. Fotilo se pod vodou, takže si herečka dopřála i trochu adrenalinu.

„Strach jsem neměla. S Luckou Drlíkovou jsem fotila už čtyřikrát, takže vím, že to s ní probíhá všechno v pořádku,“ říká. Pro jistotu se ale přece jen ujistila, že miminku nic nehrozí. „Z hlediska těhotenství jsem si samozřejmě zjišťovala i s mojí ségrou, která je doktorka, že aby to mělo nějaký vliv na miminko, musela bych být pod vodou třeba 3 minuty. Ty ponory trvají asi 10 vteřin. Strašně jsem si to užila, je to fakt zážitek,“ raduje se Patricie Pagáčová. ■