Musí svého otce reprezentovat a řešit šatník s odborníky? Kateřina Zemanová prozradila, jak to u nich funguje

Kateřina Zemanová se kvůli koronavirové situaci vrátila po dlouhé době do České republiky. Jejím prozatímním domovem je Anglie, kde jinak studuje antropologii a pracuje s mobilními aplikacemi. V rozhovoru pro Super.cz prozradila, zda by si dokázala představit žít i v jiné zemi.

„V současné době se rozhoduji mezi Londýnem a Prahou. Jak moje studijní, tak i pracovní povinnosti mě vedou samozřejmě spíš k Londýnu, ale to se může v každé situaci změnit,“ svěřila Super.cz brunetka. „Spíš to vypadá, minimálně v příštích pár letech, na Londýn,“ dodává.

S dcerou Miloše Zemana jsme se setkali v pražské Vojenské nemocnici, kam přijela za nadační fond svého otce předat dary. Zajímalo nás, zda ji někdy status prezidentovy dcery omezoval v soukromí, a jak náročné je za každé situace dobře reprezentovat.

„Nemusela jsem vyloženě nikde reprezentovat, to je pořád funkce mojí maminky, kterou v posledních osmi letech splňuje. Já jsem byla vždycky taková spojka, takže to znamená, že když se dělá nějaká nadační akce, jsem ráda, když se do ní můžu pustit, trošku ji zorganizovat a pomoct. Nemůžu říct, že by se mi to někdy vymstilo, nebo že by se mi někam nechtělo,“ vysvětluje Kateřina.

Stejně tak není nutné, aby konzultovala s odborníky své outfity na akcích. „Ne absolutně vůbec. Jednak na to není čas, a samozřejmě jsou tyhle věci hlavně na nadačních akcích, kde chcete nejvíc pomoct, zbytečné,“ říká.

A na co se dcera prezidenta nejvíc těší, až se rozvolní všechna vládní opatření? „Těším se do práce, protože mám homeoffice. Těším se, že už budu v kanceláři, že se opět seznámím s novými lidmi a uvidíme se s kolegy,“ dodává s úsměvem. ■