Je za tím víc, než byste čekali: Představitel legendárního detektiva Poirota prásknul, jak trénoval chůzi své postavy

David Suchet Profimedia.cz

David Suchet (74) se objevil ve vysílání pořadu Good Morning Britain a neuvedlo ho do rozpaků, ani když se ho moderátor zeptal, jak natrénoval charakteristickou chůzi Hercula Poirota, jehož ztvárnil ve stejnojmenném seriálu. Je za tím totiž víc, než byste čekali.

„Jsi pěkně zvrhlý, Adile,“ reagoval na dotaz moderátora herec. „Je to trochu legendární historka. Vzpomněl jsem si, jak se Lawrence Olivier učil chodit pro nějakou roli. Dal si penci mezi půlky a takhle s ní chodil. Byl jsem na ostrově Bryher, když jsem to trénoval. A ano, dal jsem si penci mezi půlky a s tou chodil po ostrově. To je celý příběh.“

Suchet popsal proces už ve své biografii Poirot a já vydané v roce 2013. Uvedl, že si chůzi musel osvojit ještě před prvními kamerovými zkouškami, a jakmile ji dovedl k dokonalosti, už minci nepotřeboval.

Herec nedávno zavzpomínal na svou ikonickou roli. Den, kdy se s postavou populárního vyšetřovatele musel rozloučit, popsal jako nejsmutnější ve svém životě. Role mu vynesla nespočet fanoušků, a především fanynek, ale přiznal také, že se sám na sebe v televizi dívat nedokáže. ■