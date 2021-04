Miloš Zapletal: Na které Miss vzpomíná nejradši, proč ho lákali zpět a co říká na současné soutěže krásy?

Miloš Zapletal Michaela Feuereislová

Osmého dubna 2021 je to na den přesně 32 let od prvního finále soutěže krásy Miss Československo. Konalo se v Paláci kultury a sportu v Ostravě-Vítkovicích a jako vítězka z něj vyšla tehdy osmnáctiletá Ivana Christová. Zakladatelem a dlouholetým prezidentem soutěže, která svého času patřila k nejpopulárnějším a také nejsledovanějším kulturním událostem v Česku, byl Miloš Zapletal.

Jak na dobu strávenou v čele úspěšné soutěže krásy vzpomínáte?

Samozřejmě v dobrém, protože to byl velký kus mého pracovního života. Nicméně je to už vlastně dávno za mnou. Už 12 let se zabývám něčím úplně jiným. Dnes (8. dubna 2021 - pozn.) je to shodou okolností 32 let od první Miss v Ostravě!

Na kterou z účastnic vzpomínáte nejraději a proč?

Určitě na Taťánu Kuchařovou, dnes Gregor Brzobohatou. Zůstali jsme opravdovými přáteli, máme se rádi a občas se vídáme. Také s Ivanou Christovou.

Z ostatních vzpomínám především na ty, které v dalším životě něčeho dosáhly a já se o nich dozvídám. Je jich naštěstí celá řada, což mě těší, protože si myslím, že na jejich pozdějším úspěchu máme alespoň malinký podíl.

Nelitoval jste někdy rozhodnutí soutěž v roce 2008 prodat?

Ani minutu! V té době už byl o soutěže Miss menší zájem kvůli rozdrobení na několik podobných soutěží. Navíc jsem se dostal do věku, kdy mě to už přestávalo bavit.

Koneckonců díky prodeji Miss jsem mohl vybudovat krásnou Farmu Blaník ke spokojenosti mnoha návštěvníků, především rodin s dětmi. Provozovali jsme ji 10 úspěšných let!

Co si myslíte o současných soutěžích krásy? Sledujete je?

Vůbec je nesleduji, a ani nevím, zda nějaká hodnotnější soutěž existuje. V minulých letech jsem dostal finančně zajímavé nabídky k návratu k Miss, abych ji pomohl vzkřísit. Ale je to už dávno za mnou. Neříká se nadarmo, že „do stejné řeky dvakrát nevstupuj“.

Loni jste se svou Farmu Blaník rozhodl prodat. Už má nového majitele?

Naštěstí ano. Báječné a moc slušné manžele, kteří se kdysi do tohoto místa zamilovali, a nakonec si farmu koupili. Nebudou však pokračovat v dosavadním provozu. Budou tu trvale žít a mají své velmi hodnotné plány, jak pomoci nejen sobě, ale i zdejší přírodě. Těším se na to. ■