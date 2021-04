Sexy Petra Nesvačilová boduje s mimořádně peprným filmem

Petra Nesvačilová Michaela Feuereislová

V době, kdy mají herci kvůli pandemii o práci nouzi, si Petru vyhlédl rumunský režisér Radu Jude. Svěřil jí vedlejší roli ve filmu o učitelce, jejíž domácí erotické video unikne na internet. Kontroverzní snímek zabodoval na filmovém festivalu v Berlíně, kde získal hlavní cenu v podobě Zlatého medvěda. A Petře se tak otevřely dveře do světa.

Česká herečka si ale bohužel moc slávy neužila, protože filmový svátek probíhal online. Přesto má z úspěchu Smolného pichu obrovskou radost. „Loni v létě jsem strávila krásné týdenní natáčení v Rumunsku. Ve filmu hraju Carlu Gott, která má český původ. Vystupuju ve scéně, kde se odehrává rodičovská schůzka, ta tvoří velkou část filmu,“ řekla Super.cz Petra Nesvačilová, která bohužel nemohla vidět přímé reakce diváků v sálech.

Sama v kontroverzním filmu žádnou erotickou scénu nemá, ale nahotu před kamerou neodsuzuje. „S nahými scénami mám problém jen v případě, kdy je z nich cítit zbytečný kalkul,“ dodala herečka známá z filmů Pusinky či Bourák. I ona si musela v uplynulém období zvyknout na poměry, které rozvoji kariéry příliš nepřejí.

„Nejvíce mi chybí divadlo a kultura celkově i společenský život. Současná situace mě naučila přijímat věci takové, jaké jsou. Nejdůležitější je zdraví. Musíme to přečkat a věřit. Obdivuji doktory, sestřičky a všechny, co to drží nad vodou,“ říká Petra, jíž chybí kontakt s diváky na divadelní scéně Ungelt a Studio DVA.

Oblíbená herečka si naštěstí na nedostatek práce stěžovat nemůže. Na podzim bude k vidění v seriálu Osada, který uvede Česká televize. S režisérem Radkem Bajgarem nedávno natočila Teorii touhy. „Ve filmu prožívám manželskou krizi s Vasilem Fridrichem. Naším terapeutem je Vojta Kotek (33). Myslím, že diváci se mají na co těšit!“ láká Petra, která se ve volných chvílích ráda věnuje vaření. ■