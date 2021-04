Tuhle fotku Khloé Kardashian v bikinách neměl nikdo vidět: Televizní hvězda prolomila mlčení o svém těle

Khloé Kardashian Profimedia.cz

Když před pár dny obletěla internet starší fotka Khloé Kardashian (36) v bikinách, jejíž zveřejnění údajně neschválila, uživatelé sociálních sítí snad nemluvili o ničem jiném. Khloé, kterou hojně kritizují, že své fotografie až příliš upravuje, se nyní rozhodla k věci vyjádřit a promluvila i o své figuře, již si hateři berou do úst už od dob, kdy byla teenager.

Khloé v minulosti označovali jako ošklivé káčátko klanu a mnohem hůř. Když se před několika lety dala do cvičení a docílila vysněných křivek, pro změnu se začalo řešit, že si k nim dopomohla zákroky plastického chirurga.

„Tohle jsem já bez filtrů a bez photoshopu,“ popsala snímky ze živého vysílání, které si můžete prohlédnout v galerii. „Fotka, která byla sdílena tento týden, je krásná, ale když celý život bojujete se svou body image a někdo vás zachytí v nelichotivé póze a zveřejní snímek bez vašeho svolení, máte plné právo s tím nesouhlasit,“ rozepsala se.

Z tohoto snímku, který byl zveřejněn bez jejího souhlasu, Khloé neměla radost.

„Už více než dekádu jsou moje fotky analyzovány, řeší se na nich každý detail, a každá nedokonalost je mi důrazně připomínána. A když jsem kritiku proměnila v motivaci, abych se dostala do formy a pomohla jiným udělat totéž, začne se tvrdit, že jsem toho nemohla docílit tvrdou dřinou, ale určitě jsem za to zaplatila.“

Prostřední z klanu slavných sester dodala, že miluje dobré filtry a lichotivé nasvícení při pořizování fotek nebo jejich menší úpravy. Přirovnala to k tomu, když se hodí do gala, nazuje podpatky a pěkně se nalíčí. Za své upravené snímky se prý nehodlá omlouvat a bude je sdílet i nadále.

Na závěr doplnila, že má plnou podporu rodiny a přátel, ale zdůraznila, že je nejdůležitější, aby si krásná připadala sama. V komentářích se dočkala chvály nejen od fanoušků, ale i sester Kim nebo Kendall, matky Kris či zpěvačky Ariany Grande.

O těle a obličeji Khloé se spekuluje léta, z klanu prošla asi největší proměnou. Poté, co propadla fitness, pustila se do vlastní reality show Revenge Body, v níž poskytla účastníkům veškeré prostředky k tomu, aby se dostali do formy a splnili si své sny. ■