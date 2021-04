Pandemie se neptá: Kovaná rockerka ze SuperStar spolupracuje s televizí, kde jede hlavně dechovka

Leona Šenková Profimedia.cz

Zpěvačka naštěstí pracuje ve školce, a tak nemusí řešit existenční potíže. Hudba jí ale velmi chybí. Šenková je tělem i duší rockerka, ale v nouzi zazpívá jakýkoliv žánr. A to i ten nejpřekvapivější!

„V této době také spolupracují s TV Šlágr. Spousta mých známých, přátel i fanoušků byla trochu v šoku, ale věřte nebo ne, vyrůstala jsem na lidových písních a už jako malé dítě hrávala na akordeon. Správný zpěvák má zazpívat vše a já ráda udělám radost svým zpěvem, jak rockerům, tak seniorům i dětem. A narovinu, jsem také ráda, že vůbec mohu zpívat,“ řekla Super.cz Šenková, jež kvůli koronaviru přišla o řadu zajímavých hudebních příležitostí.

„Minulý rok jsem také dělala konkurz do muzikálu Touha od Mirjam Landy, ale i to bylo bohužel kvůli pandemii zrušeno. V této době, kdy je vše omezené, nesmíme ztrácet naději, dokud jsou naše děti a rodiče zdraví, pak se vše dá zvládnout, chce to jen sílu v sebe sama,“ neschází zpěvačce odhodlání. ■