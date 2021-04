Téma kojení rozvířilo vody sociálních sítí. Jak reaguje Libor Bouček na kojící fotku své manželky?

Libor Bouček Super.cz

V poslední době se na sociálních sítích opět rozjela diskuze na téma kojení. Vlnu zájmu vyvolalo video a snímek modelky Jitky Nováčkové (28), která sdílela, jak krmí dcerku. Některé fanoušky to ovšem natolik pobouřilo, že začali modelku kritizovat . Podporu Jitce vyjádřily některé slavné maminky . Mezi nimi i Gabriela Boučková, manželka oblíbeného moderátora.

Sympatická plavovláska sdílela na svém profilu snímek z krmení jejich dvouměsíčního synka Alberta. Zajímalo nás, co na téma kojení a kojící fotky říká i některý z mužů. Zeptali jsme se přímo novopečeného tatínka Libora Boučka (40).

„Mně to přijde úplně přirozené a ani to vůbec nevnímám jako nějaké téma. Reakce těch lidí byly prostě takové, jako tomu je na sociálních sítích. Ono něco naťukat v mobilu a dát enter je tak strašně snadné a většinou je to negativní,“ řekl Super.cz moderátor.

Když se podobně vyfotila i jeho manželka se synkem a později snímek přidala na sociální sítě, neměl s tím žádný problém. „Nepovažuju to za nějakou nahotu. Naopak si myslím, že je to věc, která je strašně podstatná, protože ilustruje nedílný a neodlučitelný vztah maminky a dítěte, takže mi to naopak připadá velmi poučné v některých směrech,“ vysvětluje Libor Bouček, se kterým jsme se setkali na natáčení pořadu Máme rádi Česko.

Prozradil také, že jeden z dílů bude velmi speciální, věnovaný herečce Jiřině Bohdalové (89), která brzy oslaví životní jubileum. A speciální bude také název: Máme rádi Jiřinku. „Najednou je ten název pořadu pravdivější, protože na Česko jsme zvyklí někdy nadávat, ale Jiřinku všichni milují,“ dodává. ■