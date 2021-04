Jak doma zabavit pejska? Čmuchací kobereček je ideální řešení

Ať už tomu říkáme nose work, slídění, lovení nebo prostě jen čmuchání, je to vždy jedno a to samé – je to způsob, jakým pejsci používají svůj čumák, aby vyčenichali něco zajímavého nebo něco dobrého k snědku.

A aby si vaši miláčci mohli svoje čmuchání zdokonalovat i v teple domova, vznikl bláznivě vypadající vynález – čmuchací kobereček. Tento čmuchací pomocník je vyrobený z proužků fleecové látky, které jsou pevně přivázány k plastové podložce. A rázem máte takový hustý „domácí trávník“, kam můžete schovávat granulky nebo dobrůtky, které váš pejsek miluje.

Proč pořídit pejskovi čmuchací kobereček?

Nos a mozek vašeho pejska byly stvořeny k lovu, sledování, norování a čmuchání. Prostě byly stvořeni k práci. Nose work nebo čmuchání je založené na přirozené touze čuchat a není lepší čas na zdokonalování než během jídla.

Čenichy pejsků mají 300 miliónů čichových receptorů, díky nimž cítí 10 000krát lépe než my.

Takže když vašemu pejskovi pořídíte čmuchací kobereček, pronikáte do základních instinktů svého pejska a dáváte mu práci. A má to velké výhody:

1. Udržíte vašeho pejska mladého. Duševní stimulace udrží jeho mysl zdravou a jak je známo, zdravá mysl zvyšuje délku a kvalitu života.

2. Váš pejsek se unaví. Myšlení a řešení problémů jsou vyčerpávající. Jak říká staré přísloví: „Unavený pes, dobrý pes.“ A dobrý pes dostává pozitivní pozornost a má lepší pouto se svým majitelem, což je opravdu vše, co váš pes chce.

3. Udržíte jeho život zajímavým. Dokážete si představit nekonečné dny s nicneděláním? Zní to jako skvělý nápad na dovolenou, ale pokud by to byl celý váš život, bylo by to opravdu nudné. Používáním čmuchacího koberečku vnesete do denního režimu pejska něco nového, vyvoláte v něm zájem, bude se muset soustředit, a hlavně ho to opravdu zaměstná a unaví.

Čmuchací koberečky jsou vhodné pro malé i velké pejsky.

FOTO: Čmuchacíkoberečky.cz

Jak s čmuchacím koberečkem začít?

Jak se říká - „Žádný učený z nebe nespadl“ - to platí samozřejmě i u vašeho pejska. Je pravděpodobné, že ze začátku nebude vůbec tušit, co že to má vlastně dělat. Tento problém je hlavně u štěňátek, pro které je nové úplně všechno. Je potřeba pejskovi ukázat cestu. Ukažte pejskovi, ze na kobereček něco dáváte (granulky, pamlsky) a neschovávejte je příliš hluboko. Když je pejsek najde, zkuste dát hlouběji a takhle to opakujte. Potom už schovávejte poklady, aniž by se pejsek díval a dejte mu kobereček se schovanými dobrůtkami.

Vybere si každý

Čmuchací koberečky jsou vhodné pro pejsky všech věkových kategorií, ras, velikostí. V nabídce máme 6 velikostí koberečků v různých barevných variantách. Mezi neoblíbenější ale patří možnost vlastního výběru ze dvou barev. ■