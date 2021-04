Jakub Štáfek se stal otcem: Dceři vybrali se snoubenkou tohle krásné jméno

Jakub Štáfek Michaela Feuereislová

Společně s oznámením o těhotenství o Vánocích také prozradil, že se s přítelkyní zasnoubili. „Řekla ano,“ pochlubil se tehdy na Instagramu z dovolené v Africe.

Po jeho návratu jsme se ho zeptali, zda si nepřál jako první v pořadí synka než dceru. „Popravdě řečeno, ze začátku možná člověku proběhne hlavou, že chlapec by byl dobrej, že se s ním dají dělat vylomeniny, ale to se s tou holkou dají taky. Já mám kolem sebe spoustu kamarádů, kteří ty chlapce mají a vlastně když to vidím, tak si říkám, že tohle mě s tou holčičkou čekat nebude. Takže se těším na princeznu,“ uvedl pro Super.cz před časem Štáfek.

Herec se proslavil v seriálu Ulice a diváci jej znají také ze Specialistů nebo Vyšehradu, v němž Jakub hraje hlavní roli fotbalového průšviháře Laviho. Po úspěchu seriálové verze se letos chystá do kin i filmová verze. ■