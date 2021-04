Chtěl jsem kabriolet, pak hausbót. Auto nemám a jsem v minusu asi 4 miliony, přiznal Genzer

Richard Genzer Michaela Feuereislová

„Loni, když se dařilo, tak jsem si chtěl koupit kabriolet. To bylo ve středu a ve čtvrtek všechno zavřeli. Dodnes ho nemám, a asi ani mít nebudu,“ řekl Miloši Pokornému v Ranní show na radiu Expres FM. „Pak byl hausbót, a to mě frajer odral o takový prachy, že to budu nadělávat asi pět let. Ale hausbóty a lodě mám rád,“ popsal nepříjemnosti, které ho potkaly.

K tomu už měsíce nehrají divadla a možnosti umělců jsou značně omezené. „Mám se asi jako všichni ostatní. Mám vyrážku kolem pusy z roušky, nic mě nebaví, špatně se mi dýchá,“ vypočítal.

Ani v nepříznivé situaci v sobě ale baviče nezapřel. „Mám se rozhodně hůř než ty, ale to jsem se měl vždycky,“ dodal směrem ke kolegovi Pokornému. ■