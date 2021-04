V rodině prý domácnost řídí manžel. Tereze Rambě její drahá polovička mluví i do toho, co si má obléknout

Tereza Ramba spoléhá na vkus manžela. Super.cz

Tereza Ramba (31) sice navrhla vlastní kolekci udržitelné módy. Její příbuzní ale paradoxně mluví o tom, že vkus pro módu jí nebyl nikdy příliš vlastní a preferovala vlastní volný styl. Ona si je toho vědoma a klidně se přizná k tomu, že je schopná vyrazit ven i v pyžamu. Za to si ji často dobírá i její manžel Matyáš.

„Často mám pocit, že jsem módní ikona a vypadám božsky, a když odcházím z domu, tak mi to hrozně sluší. Matyáš mě ale posílá se převléknout. Nakonec mi většinou vybere něco sám a jsme spokojení,“ řekla Tereza, která ale na názor manžela dá.

„Když mi Maty řekne, že jsem to přehnala, tak se převléknu. Nemám problém s tím dát na názor lidí, kteří tomu rozumí. Třeba i dnes na focení nemluvím lidem do vlasového stylingu nebo líčení. Spoléhám na to, že tomu rozumí,“ říká Tereza Ramba. ■