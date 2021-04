Obě působí jako víly. Jak moc si je Tereza Ramba podobná se svou půvabnou maminkou?

Co má společného Tereza Ramba se svou krásnou maminkou? Super.cz

O to bylo vzácnější, když nás Tereza Ramba přizvala na focení vlastnoručně navržených šatů z fair trade kolekce Doma, kterou fotila s maminkou, babičkou i nevlastní sestrou. Všechny zmíněné ženy sice vypadají každá rozdílně, ale bylo zřejmé, že jsou si v zásadních věcech podobné.

Ptali jsme se amatérských modelek, jak jsou si podobné. „Tereza je stejně splašená. Někdy rychleji jedná, než si to rozmyslí. Taky jsme si podobné v tom, že pořád uklízíme,“ práskla na dceru v rozhovoru pro Super.cz její půvabná maminka a sympatická umělkyně jí přitakala. „Občas máme pocit, že musíme být ve všem perfektní. To ale ženy prosím nedělejte,“ uvedla Tereza.

Maminka s dcerou se shodly na tom, že jsou si velmi podobné v tom, jak silně a oddaně milují své děti.

Martina s humorem uvedla, že k pózování před objektivem fotoaparátu svolila pod nátlakem. „Když mě oslovili, řekla jsem, že do toho rozhodně nepůjdu. Terezka má kouzlo a je urputná, tak to nakonec stejně dopadne, jak si sama naplánuje,“ řekla Martina Kobolková.

Z našeho rozhovoru vyplynulo, že Ramba nemá zrovna vytříbený vkus pro oblékání. To vyznělo paradoxně v prostředí, kde se fotila éterické kolekce, kterou Ramba navrhla. „Terezka má velmi osobitý styl. To je pravda,“ prozradila o dveři její maminka. „Dodneška to má tak, že na sebe vezme, co zrovna najde. A je jedno, jestli to bude Matyáše, nebo babičky. Vypadá pak, že to vytáhla z popelnice a bylo to ještě o dvě čísla větší,“ smála se. ■