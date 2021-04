Zažila prvorepublikové hvězdy. Nejstarší česká herečka oslavila životní jubileum telefonáty z celého světa

Zdenka Procházková na terase pražského bytu na Vinohradech. Foto: Jan Handrejch, Právo

Zdenka Procházková téměř rok bydlí mimo svůj vinohradský byt. Protože se jí špatně chodí, pohybuje se na vozíku, nejčastěji však během dne leží. „Nemůžu ani spát, mám velké bolesti. Stáří se obrátilo proti mně, nedá se nic dělat. Dobrý je umřít zdravej, to už ale nezvládnu,“ řekla Super.cz, když jsme jí gratulovali k půlkulatým narozeninám.

Jinak si ale nestěžuje, pochválila péči, dobré jídlo i maličký pokojík, který obývá. Ten je teď plný kytek. „Narozeniny proběhly výborně, od osmi ráno až do noci jsem přijímala telefonáty snad ze všech zemí světa. Volali mi i ti, s nimiž jsem se delší dobu neviděla. Docela mě to unavilo. Gratulují mi dodnes, protože se ten den všichni nedovolali,“ svěřila se nám.

Kvůli zdravotním opatřením za ní mohou dva lidé týdně, kteří jsou ohlášení a mají negativní test. „To víte, dva roky jsem nic nehrála. Jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli,“ povzdechla si ohledně profese. Jedenáct let dojížděla do Vídně, kde hrála babičku Putz v oblíbeném televizním seriálu Familie Putz. Naši sousedé herečku znají pod jménem Zdenka Hartmann, protože jejím druhým manželem byl rakouský podnikatel Erich Hartmann.

Jestlipak se ve vzpomínkách vrací k prvnímu manželovi, o sedmnáct let staršímu herci Karlu Högerovi (✝67)? „No jéje, to byla velká láska. Vynikající herec, bohužel už téměř zapomenutý. Nehrál ve spoustě komedií, jako třeba Marvan, ani v seriálech. Druhý muž už mně taky před 20 lety zemřel, vlastně nemám nikoho, ani děti, ani sourozence jsem neměla,“ řekla nám paní Procházková, která nebouchla k jubileu šampaňským, na léky alkohol moc nemůže. Medikace však ošálila, alespoň si otevírala maličké lahvičky šampusu, co dostala od návštěv. ■