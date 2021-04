Měla Rory skončit s Deanem, nebo Jessem? Hvězda Gilmorek rozsekla léta trvající debatu

Milostný život Rory Gilmore dodnes mnohým nedá spát... Foto: Profimedia/CW Network/Courtesy Everett Collection

Nejen na sociálních sítích se na téma dodnes vedou debaty, a zdá se, že fanouškovské základny, které si říkají tým Dean a tým Jess, mají obě postavy stejně silné. Milo, představitel Jesse, však nyní debatu rozsekl. V pořadu The Tonight Show Jimmyho Fallona ukázal nápis, který zdobí jeho stěnu v pracovně. Stojí na něm „Navždy miluji Deana.“

Ventimiglia tak dal jasně najevo, k jakému týmu sám patří. Moderátorovi se zdálo, že se tím kolegovi trochu vysmívá, ale herec ho ujistil, že opak je pravdou.

„Ve skutečnosti jsme s Jaredem dobří přátelé,“ uvedl s tím, že nápis nechal vyrobit pro někoho jiného, ale nakonec se rozhodl, že si ho ponechá. „Vystavil jsem ho na stěnu k oznámení o nominaci na cenu Emmy,“ dodal, jako by se nechumelilo.

Není to poprvé, co hvězda seriálu Tohle jsme my, veřejně přiznala, že patří do týmu Dean. „Vždycky jsem byl pro Deana a pořád jsem,“ uvedl v rozhovoru pro Bustle v roce 2018. A jak odpověděl na dotaz, se kterou z postav měla Rory skončit?

„Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel víc než v rámci scénáře. Přečetl jsem si ho a přijal ho, jaký byl. Používal jsem svou představivost, abych se vžil do role a scén, které jsem hrál. Ale když seriál skončil, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, co se s Jessem dělo dál,“ uvedl diplomaticky, i když z jeho počínání vyplývá, že je víc pro Deana.

