Takhle si dělá srandu z Gwyneth Paltrow její vlastní dcera: Máma musí ještě navrhnout další věci kolem vaginy

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

Už za měsíc oslaví dcera Gwyneth Paltrow (48) a zpěváka Chrise Martina Apple Martin sedmnácté narozeniny a už nějakou dobu dokazuje, že je to ostrá holka. Před časem své matce vyčinila za zveřejňování fotek bez jejího svolení a nyní se pustila i do jejího podnikání.

Na TikToku lifestylové značky Goop, kterou Gwyneth Paltrow založila, se objevilo video s její ranní rutinou. Ovšem bylo okořeněné komentářem její dcery Apple. Ta si rozhodně servítky nebrala. Video mělo titulek: „Když vás setře vlastní dcera z generace Z.“

„Takže, moje máma nejprve pije supernápoj z Goop a nejí vůbec nic kromě datlí a mandlového mléka,“ popisuje v začátku videa to, co Gwyneth dělá: „Tuším, že je to její způsob očisty, na které je od doby, kdy jsem se narodila. Pravděpodobně.“

Už po prvním rýpnutí se nezdráhá okomentovat i její rutinu v koupelně: „Je osm ráno a tohle dělá od sedmi. Pohybuje se po koupelně a nanáší na sebe milión rozjasňujících produktů, aby její pleť zářila.“

Gwyneth s dcerou Apple

Pak se ovšem dostane k práci, kde už dá mámě svým komentářem opravdu zabrat. „Pak začne pracovat. Navrhne nějaká vaginální vajíčka, svíčky, taky svíčky s vaginou, vaginové parfémy. Prostě všechno s vaginou. A to je mámina ranní rutina,“ zakončuje svůj výčet, při kterém se sama neudrží smíchy.

Vzhledem k tomu, že video bylo zveřejněno přímo značkou Gwyneth, je vidět, že má i herečka obrovský smysl pro humor a ze setření svou vlastní dcerou si nic nedělá. ■