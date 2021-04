Oblíbený herec by z fleku mohl do ringu: Nejprve srazil k zemi Prachaře, teď zas Plesla

Ondřej Pavelka je seriálový drsňák. Video: FTV Prima

Herec Ondřej Pavelka (65) by z fleku mohl vstoupit do ringu. Už poněkolikáté mu totiž scénář v seriálech přisoudil pěstní souboj. Tentokrát se v seriálu Polda pustil do Jaroslava Plesla, který hraje státního zástupce Machka. Ten ho v rámci děje vytočil natolik, až schytal ránu pěstí. A to spolu jinak herci mají hezký přátelský vztah.