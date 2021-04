Finalistka SuperStar je opět sama. Po sedmi letech se rozešla s otcem svého dítěte

Leona Šenková Foto: archiv L. Šenkové

„Minulý rok jsem si opravdu "užila", ale spíše negativně. Celé to v podstatě začalo od začátku pandemie. Člověk nejprve přišel o všechny koncerty a vystupování, natáčení nových písní atd., to vše bylo zrušeno. Také jsme vzájemně přišli o sociální kontakty mezi sebou. Nikdo nevěděl, co bude, a nikdy by mě ani nenapadlo, že rok od karantény se v podstatě nic nezmění. Poslední koncert jsem měla v září v Praze na akci Helppes super den,“ svěřila Super.cz Leona Šenková.

A to nebylo zdaleka všechno. „Také jsem přišla o práci vychovatelky ve školní družině z důvodu organizačních změn. A do toho jsem na podzim opustila svou sedmiletou lásku, se kterou mám syna Karla, který nedávno oslavil narozeniny a v září tohoto roku už půjde do 1. třídy,“ prozradila zpěvačka.

Konec vztahu ji mrzí, ale s bývalým přítelem se snaží vycházet. „Nikdy jsem nebyla zastáncem rozpadlých vztahů, kor když v tom jsou děti. Je škoda, že se lidé nedokážou trochu změnit. Ale i přesto se snažíme spolu s otcem syna vycházet dobře, už jen kvůli němu. Nemá smysl se dohadovat. Snažíme se k tomu přistupovat co nejlépe. Doba je složitá a nemělo by to smysl,“ míní zpěvačka, jež má naštěstí novou práci.

„Dnes v době pandemie mám naštěstí dobrou práci ve svém oboru, a to ve školství, pracuji ve školce Lentilka v Pardubicích,“ podělila se o svou radost zpěvačka. ■