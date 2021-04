Osudoví muži Ivety Bartošové: Po boku popové princezny se objevili hudebníci, veterinář i designér

Iveta Bartošová a její životní lásky Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, ČTK a Profimedia.cz

Dnes by zpěvačka Iveta Bartošová (✝48) oslavila polokulaté 55. narozeniny. Její život připomínal horskou dráhu, na které se střídaly momenty absolutního štěstí a slávy s osobními prohrami a psychickými problémy. Podobně to bylo i s jejími životními láskami.

Petr Sepéši

S blonďatým zpěvákem se seznámila v 80. letech na pěvecké soutěži. Tvořili pohledný a talentovaný pár nejen v profesním životě, ale i v soukromí. Petr však jejich vztah popíral. Zpěvačku zasáhl jeho tragický odchod v roce 1985, kdy zahynul v autě na železničním přejezdu. Sama si pak v roce 2014 vybrala smrt pod koly vlaku.

Michal Penk

Rok po smrti Petra Sepéšiho se seznámila s dalším blonďatým idolem své doby, který zpíval v orchestru jejího budoucího životního partnera Ladislava Štaidla. Oba vztah popisovali trochu jinak. Penk tvrdí, že spolu byli sotva pár měsíců, zesnulá zpěvačka se nechala slyšet, že plánovali budoucnost a svatbu.

Ladislav Štaidl

Přestože se nikdy nevzali, jejich partnerský život trval ze všech zpěvaččiných vztahů nejdéle. Z jejich lásky vzešel syn Artur (24), který bohužel přišel o oba rodiče. Hudebník Ladislav Štaidl zemřel letos v lednu ve věku 75 let.

Rudolf Hrušínský nejml.

S hercem z populárního hereckého klanu strávila spoustu času během natáčení filmu Svatba upírů, kde obsadili hlavní role a ztvárnili milenecký pár. Iveta Bartošová ve své knize Neměla jsem se narodit přiznala, že mezi nimi došlo během natáčení k románku i v soukromí, ale jednalo se o pouhý úlet.

Karol Csino

Se slovenským hercem, kterého dnes můžeme vídat v seriálu Ulice v roli tatínka pohledné herečky Sáry Affašové, chodila Iveta Bartošová jen pár měsíců. Říká se, že za jejich rozchodem stojí žárlivost ze strany zpěvačky. I po odloučení ale zůstali přáteli a Karol ji byl dokonce navštívit v protialkoholní léčebně.

Daniel Barták

Pár měsíců zpěvačka randila s mužem, který na rozdíl od všech předchozích neměl se světem showbyznysu nic společného. S o sedm let mladším designérem Danielem se seznámila přes společné přátele.

Zdeněk Podhůrský

Po bolavém rozchodu, který přišel ze dne na den, začala znovu rozkvétat po boku herce a moderátora Zdeňka Podhůrského (62). Jejich vztah vydržel necelé dva roky, i když se střídavě scházeli a rozcházeli. Zpěvaččina obliba v alkoholu gradovala a přidávaly se psychické problémy.

Roman Hanke

Dalším Ivetiným mužem, který měl k celebritám a showbyznysu daleko, byl veterinář Roman Hanke. Dohromady je svedla náhoda. Zpěvačka k němu do ordinace jednoho dne dorazila se svou fenkou.

Jiří Pomeje

S dnes již zesnulým hercem a producentem se Iveta Bartošová dočkala první svatby. Pohádkový obřad měli na romantickém zámku Hluboká a byla to opravdu pompézní veselka. Velké šance jim veřejnost nedávala, přestože zpěvačka působila šťastně. Tou dobou měla za sebou několik pokusů o sebevraždu a Jiří Pomeje (✝54) velké dluhy. Manželství jim vydrželo dva roky.

Domenico Martucci

Po rozvodu se zamilovala do italského šlechtice. Společně strávili nějakou dobu v jeho italském sídle, kde zpěvačka vypadala znovu šťastná a pravděpodobně nejen Domenico (44) doufal, že mořský vzduch a slunce pomůže, aby se dala do psychické pohody a omezila pití.

Josef Rychtář a Zdeněk Macura

Po rozchodu s Domenicem se dala dohromady s majitelem bezpečnostní agentury. O osm let staršího Josefa Rychtáře (62) si v roce 2013 vzala za muže. Od té doby se z veřejného života stáhla do ústraní a médii kolovaly zprávy, že se psychický stav zpěvačky stále zhoršuje. Jeho sokem se stal Ivetin velký fanoušek Zdeněk Macura (46), který se netajil tím, že se snaží zpěvačku před Rychtářem uchránit. S Macurou dokonce blondýnka odjela do Itálie, kde prožila snad nejdramatičtější chvíle svého života. ■