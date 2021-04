Představitelka princezny Jasněnky slaví: Vrátí se Michaela Kuklová ještě před kameru?

Michaela Kuklová Foto: Super.cz/Herminapress, Reprofoto Z pekla štěstí a O princezně Jasněnce a létajícím ševci

Důvod k oslavě letošních narozenin má Michaela Kuklová (53) možná větší než dřív. Je to pár dní, co oblíbená herečka oznámila, že má kontrolní vyšetření po léčbě rakoviny v pořádku a cítí se zdravá. Oblíbená představitelka pohádkových princezen, jejíž nejznámější rolí je právě Jasněnka, sfoukne na narozeninovém dortu již 53 svíček.

Poslední roky se herečka věnovala zejména divadlu. Na prkna kvůli pandemii koronaviru už nějaký čas nemůže, a tak se naplno vrhla do malování, což byla vždy její vášeň. „Našla jsem si zaměstnání na doma - maluju na zakázku lidem portréty, ale i jiné motivy. Nejvíc vnoučata. Takže my se máme vlastně pořád dobře,“ svěřila se dnešní oslavenkyně Super.cz.

Michaelu Kuklovou mají diváci nejraději z jejích pohádkových rolí. Vedle filmového plátna se objevovala i v televizi a na kontě má řadu rolí, mezi kterými je i ta v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nás zajímalo, zda se v nejbližší době nevrátí opět před kameru. „To by mi nejprve musel někdo filmovou roli nabídnout, jenže režiséři a producenti mají své okruhy herců, s nimiž rádi pracují. Do žádného už nepatřím. Ale zázraky se dějí, třeba ještě budu překvapená, co mi život přinese,“ svěřila se optimisticky oblíbená herečka, která stále dokazuje, že věk je jen číslo. ■