Neměla by se naplno vrátit k modelingu? Sexy přítelkyně Jágra odhalila své výstavní nohy

Dominika Branišová Foto: Instagram D. Branišové

S modelingem začala v šestnácti letech a o rok později už odletěla pracovat do zahraničí. Přítelkyně Jaromíra Jágra (49) Dominika Branišová se před objektivem ale v posledních letech objevovala sporadicky. „Bylo to pro mě focení po dlouhé době. V posledních dvou letech jsem se modelingu nevěnovala a měla jsem regulérní práci, takže na to nebyl čas,“ svěřila se Super.cz modelka.