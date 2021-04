Sexy lyžařka Lindsey Vonn měla po olympijské výhře problém přijmout svou postavu: Lidé kolem byli poloviční než já

Lindsey Vonn Profimedia.cz

I když bývalá profesionální lyžařka často sdílí snímky v bikinách, vždy neměla takové sebevědomí. Lindsey Vonn o tom prozradila více v rozhovoru pro The Keep Going Podcast.

„I když to vypadá, že jsem byla sama se sebou vždy spokojená, není tomu tak. Zažívala jsem těžké časy poté, co jsem vyhrála olympiádu a musela jsem vystoupit ze své lyžařské bubliny a vkročit do světa celebrit. Najednou kolem byli lidé s poloviční velikostí a já si říkala, jestli bych tak taky neměla vypadat,“ svěřila Lindsey své dávné obavy.

„Nikdy jsem se s ostatními nesrovnávala, ale tehdy jsem s tím dost bojovala,“ pokračovala lyžařka, která časem na svůj vlastní recept přišla: „Za pár let jsem tomu přišla na kloub. Jsem, jaká jsem, a vždy budu bojovat za pozitivní vnímání vlastního těla, i když jsem s tím sama měla problém.“

Vonn tvrdí, že každý by si měl věřit a využít své unikátnosti. „Mám celulitidu i strie. Cvičím každý den a stejně je mám a nikam neodejdou. Je to prostě tak a k tomu se dá říct jen: přijmi to, nebo odejdi. Někdy je tou nejtěžší věcí v životě přijmout sebe samé a získat sebejistotu.“

Lindsey pověsila lyžařskou kariéru na hřebíček v roce 2019. Loni se měla vdávat, ale kvůli covidu svatbu odložila a nakonec se její cesty se snoubencem rozešly. ■