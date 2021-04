Michaela Kuklová promluvila o úspěšném boji s rakovinou: Cítím se zdravá, byla to jen další zkouška

Michaela Kuklová Herminapress

Je to pár dní, co Michaela Kuklová (53) oznámila skvělou zprávu. Podstoupila další kontrolní vyšetření po úspěšné léčbě rakoviny prsu a výsledky z magnetické rezonance měla naprosto v pořádku. Oblíbená herečka a představitelka princezny Jasněnky nyní promluvila o tom, jak se po úspěšném boji s nemocí cítí.

„Věřím, že jsem zdravá, a je mi fajn. Byla to jen další životní zkouška, co jich každý musí ustát nespočet,“ svěřila se Super.cz herečka, která je ráda, že svou další životní zkoušku ustála. „Přemýšlím nad smyslem, asi jsem měla zachránit pár životů a ten svůj vnímat ještě vzácněji... A to je dost dobrá satisfakce,“ řekla Michaela Kuklová, která svou cestu a průběh nemoci sdílela s veřejností.

Rozhodla se pro osvětu v léčbě rakoviny prsu už jen proto, že samotná vyšetření jí karcinom nejdříve neodhalila. Mamografické i sonografické vyšetření měla v pořádku. Herečka ale cítila, že je s jejím tělem něco špatně a nenechala se jen tak odbýt. Nakonec se ukázalo, že měla pravdu.

O své nemoci tak otevřeně promluvila a snaží se dál pomáhat ženám, které si prochází stejným problémem. „Ano, ženy mi píší stále. Snažím se poradit, povzbudit a určitě chci dál upozorňovat, že může selhat jak mamograf, tak sono, tedy že projít vyšetřeními neznamená, jsem zdravá,” dodala závěrem oblíbená herečka. ■