S touhle písní Queen měl ze začátku Brian May problém: Přišla mi trochu přehnaná s ohledem na nebezpečí AIDS

Brian May Profimedia.cz

Kytarista legendárních Queenů se nedávno v rozhovoru svěřil, že na začátku nebyl velkým fanouškem hitu Don’t Stop Me Now, který složil Freddie Mercury pro album Jazz v roce 1978.

Píseň se jako singl dostala ven až o rok později a May prozradil magazínu Guitar Player, že nebyl tak úplně v souznění s textem: „Ze začátku jsem se prostě nechytal. Necítil jsem se v pohodě s tím, co Freddie v té době zpíval. Pociťoval jsem v tom trochu prostořekosti s ohledem na nebezpečí AIDS a všeho dalšího. Ale jak šel čas, zjistil jsem, že lidem dělá dobře tuhle píseň poslouchat a zpívat.“

Výňatek z textu písně: Teď mě nezastavuj, mám se skvěle. Jsem satelitem vymykajícím se kontrole, sex mašinou připravenou k nabití, jako atomová bomba připravená explodovat.

Nakonec je rád, že píseň v repertoáru na koncertech Queen stále mají: „Musel jsem to vzdát. Je to skvělá píseň a nejde ji obejít,“ uvedl dále May a pokračoval: „Ta píseň je fenomén. Myslím, že měl Freddie úžasnou schopnost zapnout v lidech něco, díky čemuž se cítili trochu živější. Tahle píseň se stala určitým způsobem duchovního probuzení.“

Queen už několik let vystupují se zpěvákem Adamem Lambertem, který do skupiny zapadl skvěle. ■